كييف تستدعي السفير الألماني احتجاجاً…

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانيا السفير الالماني في كييف ارنست رايتشل بتفسير تصريحاته حول تسوية النزاع في دونباس التي نشرتها بعض وسائل الإعلام.

ذكر ذلك موقع “الحقيقة الأوكرانية” على الإنترنت نقلا عن ممثلة المكتب الصحفي في الوزارة يلينا فاشينكو.

وكان السفير الألماني قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية، أن الانتخابات في الجزء غير الخاضع لحكومة كييف في منطقة دونباس يجب أن تجري وفق شروط تتوافق مع المعايير والمقاييس الأوروبية.

وشدد على أنه ليس من الضروري رفع العلم الأوكراني فوق كل مبنى رسمي في مدن دونباس أو عدم وجود قوات روسية هناك، لكي تجري هذه الانتخابات.

وأثار هذا التصريح امتعاض وغضب نواب البرلمان الأوكراني الذين أصدروا بيانا قالوا فيه إن موقف السفير لا يتلاءم مع اتفاقات مينسك وأعلنوا أنهم سيقاطعون حفل الاستقبال الذي ستقيمه السفارة الألمانية بمناسبة مرور 25 عاما على افتتاحها في كييف.

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