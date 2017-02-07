قتلى”داعش”بالأسماء في محيط مطار دير الزور

قضت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الحليفة في دير الزور على أكثر من 9 إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” خلال عملياتها على تجمعاتهم ونقاط تسللهم في محيط المطار.

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت بأن حامية مطار دير الزور بالتعاون مع القوات الحليفة قامت بتفيذ رمايات نارية على تحركات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم /داعش/ في محيط مطار دير الزور أدت إلى القضاء على عدد من أفرادها وتدمير أسلحة كانت بحوزتهم”.

وأوضح المصدر أنه من الإرهابيين القتلى “أبو وليد الطرابلسي” لبناني الجنسية و”محمد الخليفة” و”عامر أسود الخليفة” و”سهيل الرفاعي” و”محمد الصبري” و”محمود الفارس” و”مصطفى الكسار” و”جاسم الغرب” و”عباس الجبلاوي” و”وافي الرجب”.

يذكر أن التنظيم الإرهابي خلال الـ 24 ساعة الماضية تكبد خسائر بالأفراد والآليات خلال عمليات الجيش على مواقع وتحركات ونقاط تحصن إرهابييه في محيط المطار ولواء التأمين الإلكتروني وفي المقابر وسرية جنيد بدير الزور.

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