بالأسماء..تفاصيل تحرير 54 من مختطفي ريف اللاذقية

وصول 54 من مختطفي قرى اللاذقية إلى نقطة قلعة المضيق بـ ريف_حماة حيث يتجهون الآن بحافلات نحو ذويهم في إطار العملية التبادلية

مصادر خاصة للحدث نيوز أفادت عن وصول كامل مختطفي ريف اللاذقية و عددهم 54 بينهم أطفال الى نقطة قلعة المضيق بريف حماه حيث يتجهون الان بحافلات خاصة و بمرافقة الهلال الاحمر السوري نحو مدينة اللاذقية ليلاقوا ذويهم بعد قرابة الأربع سنوات ، مؤكدا أن المخطوفين معظمهم من النساء و الاطفال تم خطفهم بعد دخول الجماعات المسلحة لقراهم في ريف اللاذقية الشمالي عام 2013

وأضاف المصدر بأن المخطوفين كانوا متواجدين في ادلب بمنطقة تسمى جبل العرب حيث أشرف على العملية شعبة المخابرات الامن العسكري

هذا وقد كانت مصادر الحدث نيوز قد أفادت قبل ظهر اليوم عن فتح ملف مخطوفي قرى اللاذقية وما تم التوصل إليه بين الدولة السورية و ميليشيات”غرفة عمليات سلمى” التي قامت بالخطف

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