لاجئ سوري في ألمانيا يرفع دعوى قضائية ضد فيسبوك

أعلنت محكمة فورتسبورغ الألمانية، بدء جلسات الدعوى التي رفعها اللاجئ السوري، أنس معضماني، ضد إدارة “فيس بوك”، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتشويه سمعته.

وبحسب ما ذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني ستعمل المحكمة الولائية للبت بقضية معضماني (صاحب صورة السيلفي الشهيرة مع المستشارة أنجيلا ميركل)، والتي اتهم فيها حزب اليمين المتطرف، باستغلال صورته لتشويه سمعة اللاجئين.

ونُشر في وقت سابق في “فيس بوك” أن معضماني هو أحد السوريين الستة، الذي حاولوا حرق متشرد داخل نفق في العاصمة الألمانية برلين، في كانون الأول الماضي.

واتهمه آخرون بأنه “إرهابي”، وشارك الصورة أكثر من 500 شخص، وفق الموقع.

وذكر الموقع الألماني أن الصورة والاتهامات، مركبة عبر برنامج “فوتوشوب”، وأنها “استُخدمت من قبل اليمين المتطرف في ألمانيا للتحريض على ميركل”.

حيث كانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض على ستة سوريين وآخر ليبي، في 27 كانون الأول الماضي، على خلفية محاولتهم إضرام النار بشخص مشرد في إحدى محطات الميترو في برلين.

وكان محامي معضماني، تشان جو، طالب إدارة “فيس بوك”، بحذف الصورة، إلا أنها رفضت، مبررةً أن الصورة لم تنتهك معايير المجتمع.

وبعد تقديم المحامي للأدلة، عملت “فيس بوك” على حذف الأخبار الكاذبة ومن بينها صورة معضماني، إلا أنه اعتبر هذا الإجراء “غير كاف”.

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