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مصدر ميداني: وصول 54 من مختطفي ريف اللاذقية إلى نقطة قلعة المضيق بـ ريف حماة حيث يتجهون الآن بحافلات نحو ذويهم في إطار العملية التبادلية
7 فبراير, 2017
- 7:38 مساءً
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7 فبراير, 2017
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