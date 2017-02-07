اغتصب فتاة بسوريا.. هذا ما حلّ به في ألمانيا!

أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية اليوم اعتقال عنصر يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش”، والذي يواجه أيضاً تهمة إرتكاب جريمة حرب نتيجة لإغتصابه سيدة في سوريا أثناء محاولة هربها من منطقة تخضع لسيطرة التنظيم.

واعتقل الرجل 31 عاماً والذي يدعى أكرم أ. في شمال شرق البلاد، حيث جرى تفتيش منزله.

وبحسب موقع “24 الإماراتي”، تتهم النيابة العنصر الإرهابي المفترض باغتصاب سيدة كانت تحاول الهرب من منطقة تخضع لداعش مطلع العام الماضي.

وكان المعتقل مسؤولاً حينها عن أحد نقاط التفتيش التابعة للمنظمة الإرهابية، وقال للضحية أنه سيساعدها في الحصول على الأوراق المطلوبة ولكنه اصطحبها لأحد المنازل واغتصبها.

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