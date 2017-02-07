هبوط اضطراري لطائرة ركاب سورية في مطار القاهرة..والسبب؟

هبطت طائرة تابعة للخطوط السورية اضطراريا بمطار القاهرة، بسبب عطل فني أثناء رحله من العاصمة السودانية الخرطوم إلى دمشق.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إشارة من قائد طائرة “فلاي داماس” السورية أثناء عبورها الأجواء المصرية قادمة من مطار العاصمة السودانية الخرطوم في طريقها إلى دمشق، وطلب السماح بالهبوط اضطراريا بالمطار بسبب وجود عطل فني يحول دون إتمام الرحلة.

وأضافت المصادر إنه تم السماح لقائد الطائرة بالهبوط في المطار، وتم استدعاء طاقم الصيانة، وإنزال الركاب في صالة الترانزيت، وسيتم تحديد موعد لاقلاعها فور الانتهاء من إصلاح العطل الفني.

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