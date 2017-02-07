بحضور مفتي سوريا..قداس الأربعين لراحة نفس المطران هيلاريون كبوجي

أقيم مساء اليوم قداس الأربعين لراحة نفس الراحل هيلاريون كبوجى النائب البطريركى العام ومطران القدس فى المنفى الذي أقامته بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في كنيسة سيدة النياح في حارة الزيتون بدمشق.

وترأس القداس غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك الملكيين وألقى كلمة تأبين تحدث فيها عن حياة المطران كبوجي التي نذرها من أجل فلسطين حيث عين بطريركا عاما في القدس الشريف واعتقل في اب 1974 من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وحكم عليه بالسجن 12 عاما وبعد انقضاء محكوميته عام 1986 كانت أول زيارة له إلى سورية التي استقبلته استقبال الابطال.

وأضاف.. ان كبوجي دافع عن القضية الفلسطينية حتى اخر رمق من حياته وأصبح رمزا لها وأن نضال وجهاد وتضحيات كبوجي فخر لفلسطين ولسورية وطنه وللبلاد العربية وفخر لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.

وبين البطريرك لحام أن المطران كبوجي “كان سوري المنشأ فلسطيني الكفاح عربي الهوية سلاحه الصلاة والمعنويات العالية ويمثل الصدق والاخلاص للقضية الفلسطينية.. نحتاج الى امثاله في الدفاع عن القضية الفلسطينية أم القضايا العربية والعالمية”.

وقال “إنه فقيد حلب المنتصرة وفقيد الرهبانية الحلبية المباركة وفقيد كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك وفقيد القدس عاصمة إيماننا وفقيد سورية وفلسطين والمقاومة والحرية والكرامة”.

حضر القداس الشيخ أحمد بدر الدين حسون مفتي سوريا وممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس السيد رمزي خوري والسفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري وعدد من رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية بدمشق إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.

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