باسيل التقى رئيس غينيا الاستوائية

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد لقائه رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ادغار لونغو أن “العمل جار للتوقيع قريبا على اتفاقات ثنائية تمت مناقشتها مع الرئيس على ان يستكملها القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية في العاصمة غينيا”.

من جهته، أثنى لونغو على “التزام الجالية اللبنانية بسقف القانون في البلاد”، منوها بـ”دورها ومساهمتها في اعمار البلاد والاستثمار فيها”، معلنا اصراره على “زيارة لبنان لتهنئة العماد ميشال عون لانتخابه رئيسا للجمهورية”.

وفي ختام جولته للقارة الإفريقية، التقى باسيل الجالية اللبنانية في مالابو – غينيا الاستوائية، أكد باسيل أنه “ليس هناك طبقة سياسية مسؤولة، وإنما شعب اختار طبقة سياسية، واختارها ان تكون مسؤولة عنه، وعندما يجدد لها يكون مسؤولا عن خياره”.

ولفت الى أنه “لا يمكننا أن نفصل الشعب عن الحكام، لأننا لا نعيش في بلد ديكتاتوري، وإنما في بلد نظامه ديمقراطي، ونحن نقوم بخيارنا في النهاية. ولذلك، نرى اليوم أن قانون الانتخاب له أهمية لأننا نعتبره المفصل في مرحلة ننتقل بها من قديم الى جديد، وهذا طبيعي، فالتغيير سنة الحياة، والانسان يطمح إلى أن يجدد ويطور في فكره وعمله ومؤسساته وبآليات العمل التي يعتمدها، فبلدنا يفرغ من ناسه الاصليين، ويستبدل بناس آخرين يمكن ان يكونوا أفضل منا، لكنهم ليسوا اهل الدار. نحن نريد ان نبقى اهل الدار، وأن نحافظ عليها، لأن الانسان الذي لا ينتمي الى وطن يكون يتيما”.

وأكد باسيل “التزامه ووعده بتعيين قنصل فخري لغينيا الاستوائية”، معلنا أنه ناقش مع “رئيس البلاد أن يكون للقائم بالاعمال في الغابون صفة سفير غير مقيم في غينيا، عندها يتكامل عمله مع القنصل الفخري لتلبية حاجات الجالية اللبنانية”.

ونقل باسيل ما قاله رئيس البلاد حول “الانقلاب الذي حصل عام 1979، انه قضية قديمة لا علاقة للبنانيين ولا للدولة اللبنانية بها”.

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