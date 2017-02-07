سوريا تعلن موقفها من “تبييض المستوطنات”في الصفة الغرببة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن إدانة دمشق ما يسمى “قانون تبييض المستوطنات في الضفّة الغربية” الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي, ويشرّع لسرقة أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفّة الغربية.

حيث أعلن مصدر مسؤول في الوزارة أن: “تصويت الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون يثبت مرة أخرى النوايا الحقيقية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة, واستهتارها بالقانون الدولي, وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة”،

لافتاً إلى أن “سورية تعيد التأكيد على موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني, وعاصمتها القدس”.

هذا ويعرف قانون تبييض الاستيطان في الضفّة الغربية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ “قانون التسوية”، وينصّ على مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة مقابل منح أصحابها تعويضاً مالياً للذين يثبتون ملكيتهم للأراضي المصادرة، 4علماً أن القانون الذي أقرّه الكنيست, يوم أمس, بأغلبية 60 صوتاً مقابل 52 معترضاً، كان قد تقدّم به أعضاء في الكنيست عن اليمين الإسرائيلي من حزبي “البيت اليهودي” و “الليكود”،

وهو محاولة للالتفاف على قرارات “المحكمة الإسرائيلية العليا” القاضي بإخلاء البؤر الاستيطانية التي تعتبرها حكومة الاحتلال بـ “غير الشرعية”.

يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية -فتح- اعتبرت القانون بمثابة إعلان حرب من الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما أدين القانون من قبل الأسرة الدولية, إلا أن حكومة الكيان لم تبدِ أيّة نيّة للتراجع عنه

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