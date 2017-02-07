قوات سورية خاصة تنفذ عملية نوعية في إدلب..

في عملية خاطفة نفذتها مجموعة خاصة تمكن الجيش السوري من الاطاحة ب قائد مجموعة تدريب اجنبية في إدلب

حيث قتل الارهابي الاوزباكستاني الملقب ب ابو رفيق قائد ما يسمى ب”ملحمة للاستشارات القتالية ” في ادلب الليلة الماضية وهي مجموعة من الارهابيين الغير سوريين تقوم بتدريب ارهابيين وقيادات في صفوف المعارضة وعلى راسهم “جبهة فتح الشام “و”الحزب الاسلامي التركستاني” على المهام الإرهابية وتخطيط العمليات الارهابية .

الارهابي أبو رفيق وهو جهادي اوزبكي يتحدث الروسية بطلاقة كونه خدم في الجيش في القوات الخاصة المجوقلة(القوات المحمولة جوا)

ويذكر ان الإرهابي الفاطس وجماعته الإرهابية من رعايا الحكومة التركية وممن قدمت لهم التسهيلات والتجهيزات من طرف تركيا لإقامة معسكرات التدريب على العمليات الإرهابية ومن جهة أخرى تحاول صفحات المعارضة والمواقع تمويه الحقيقة وتزييف طريقة موتهم.

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