حميميم: 11 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ممثليها في اللجنة الروسية – التركية المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا، رصدوا 11 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة.

وجاء في النشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي في سوريا: “رصد ممثلو الجانب الروسي، في اللجنة المشتركة لمتابعة مسائل خروقات الاتفاقية، 11 انتهاكا خلال 24 ساعة، في اللاذقية (5) وفي حماة (5) وفي محافظة دمشق خرق واحد.

وأشارت النشرة إلى أن الجانب التركي رصد 13 انتهاكا، من بينها 4 في حلب و4 في حماة و3 خروقات في دمشق بالإضافة إلى خرق واحد في كل من اللاذقية ودرعا.

في ذات السياق، أعلن مركز المصالحة “حميميم”، أن عدد البلدات التي انضمت للهدنة ارتفع إلى 1203 بلدات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “خلال يوم وقعت 5 اتفاقيات للدخول إلى اتفاقية وقف الأعمال العسكرية في بلدات باخاريا ودير سلمان ومرج السلطان في محافظة دمشق وحضرما الفوقة في محافظة اللاذقية والشوكتلية في محافظة حمص”.

وأعلن في كانون الأول عام 2016، عن التوصل إلى نظام وقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية في البلاد، فيما بلغ عدد المجموعات المسلحة التي انضمت إلى المصالحة 64 مجموعة.

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