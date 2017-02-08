عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 08-02-2017:

العناوين

“النهار”:

“حزب الله” يرفض المختلط: إلى النسبية در

العفو الدولية: النظام السوري أعدم 13 ألف سجين – دو ميستورا يتمسك بـ 20 شباط موعداً للحوار

أوروبا تؤجل قمة مع إسرائيل وغوتيريس “يأسف بشدة” لقرار الكنيست

“الأخبار”:

إسرائيل تصفّي «حل الدولتين»

جدول ديون الحريري لمصارف لبنان: 548 مليون دولار

سلامة أجرى هندسة ماليّة سريّة

معارك الشرق: إمتحان «التفاهمات» في الباب

“البناء”:

موسكو تُدير المنجزات بهدوء بانتظار نهاية عاصفة ترامب الرملية

صفقة السبهان: مقايضة سَحْب التلويح بالفراغ بقبول قانون ميقاتي

قاسم لـ«البناء»: جاهزون للمواجهة مع «إسرائيل».. ولسنا ضمن المعادلة السورية

“الجمهورية”:

تشنّج سياسي يوتر الموازنة

السبهان لـ”الجمهورية”: نؤيد قانونًا عادلًا

ثنائي “القوات” و”التيار”: “المختلط” حتمًا

مشروع الموازنة: ضرائب ورسوم

“اللواء”:

الوقائع تدحض الحملة على مهمة السبهان في بيروت

جلسة مساءلة ناعمة للحكومة بغياب برّي لم تغيِّر من واقع الحال شيئاً

هولاند يدعو إسرائيل للتراجع.. وواشنطن ترفض التعليق

وزير الأمن الداخلي: أميركا لا تدرس إضافة دول أخرى لقائمة حظر السفر

“الديار”:

رئيس الجمهورية يرفض «الستين معدلا» ومنطق الفيتو

جنبلاط لـ «الديار»: اقتراح عون باعتماد الاستفتاء يهدد «الطائف»

أرفض خلطات «المختلط»… وأدعو لتعميم نموذج تسوية الدوحة

“المستقبل”:

السبهان يجول في «الوسط»

مساءلة منضبطة وإيجابية للحكومة و«حزب الله» مع الحريري لاستعادة الثقة

تعزيزات ألمانية إلى ليتوانيا لمواجهة روسيا

الأسرار

“النهار” – أسرار:

رسالة للحريري …

سأل قيادي في “تيار المستقبل” عن توقيت الاعلان عن عملية في وسط بيروت وهل من رسالة إلى الحريري بالكلام على مراقبة مداخل بيت الوسط؟

وثائق مزورة …

تبيّن أن الوثائق المزوّرة التي تمّ القبض عليها عبر الحدود اللبنانية في كانون الأول 2017 بلغت 107 اكثرها سورية.

أمن الدولة …

يطرح السؤال مجدّداً عن مصير الذين خضعوا لامتحانات تطوّع في المديرية العامة لأمن الدولة قبل نحو سنتين.

“البناء” – خفايا:

رأى خبراء في الإحصاءات وقوانين الانتخابات النيابية أنّ المطالبة بسنّ قانون للانتخابات المقبلة وفق اتفاق الطائف لا تصبّ في مصلحة تيّار «المستقبل»، إذ في هذه الحالة يجب تخفيض عدد النوّاب إلى 108 بحسب ما ينص «الطائف» وبذلك سيلغي 20 مقعداً نيابياً بينهم 12 مقعداً لـ«المستقبل» من طوائف مختلفة، وبالنتيجة سيكون التيّار المذكور الخاسر الأكبر في لعبة الموازين السياسية وتكوين السلطة الجديدة، وهذا ما لا يرغب به رئيس التيّار سعد الحريري.

“الجمهورية” – أسرار:

قالت أوساط قريبة من شخصية سياسية شمالية إن «الإتفاق الإنتخابي» الذي كان يعمل عليه حزب وتيار مع هذه الشخصية قد انفرط عَقده بسبب الشروط الصعبة التي وضعاها عليه.

تلقّى رئيس حزب ملاحظات حول تبديل أسماء بعض الترشيحات المطروحة للإنتخابات النيابية أكثر من مرّة فيما الجامع الوحيد بينهم أنهم رجال أعمال ولديهم مشاريع كبيرة.

أبدى مسؤول كبير تجاوباً مع مطالب أحد المكونات اللبنانية، حيث خرج الوفد من الزيارة مرتاحاً.

“اللواء” – أسرار:

لغز

رجّح مصدر أمني أن يكون هدف الخلية التي ألقي القبض عليها في وسط بيروت اغتيال شخصيات.

غمز

قال موقوف في جريمة قتل أنه ينتمي إلى أحد الأحزاب، ومدرّب على استخدام السلاح، لكن ذلك كان على سبيل التمويه.

همس

أحد أبرز الخيارات التي جرى التداول بها منذ ثلاثة أيام هو العودة إلى قانون على أساس أكثري، لا نسبي!

“المستقبل” – يقال:

إنّ عضواً في لجنة التشاور الانتخابي نفى نفياً قاطعاً ما جرى تسريبه إعلامياً عن تناول الوزير جبران باسيل النائب وليد جنبلاط بصورة سلبية خلال نقاشات اللجنة حول القانون العتيد.

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