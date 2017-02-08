” حميميم” يواصل توزيع المساعدات الإنسانية بسوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي الذي يتخذ من حميميم مقرا له، الأربعاء 8 فبراير/ شباط عن قيامه بتوزيع الخبز على سكان مناطق مختلفة في مدينة حلب بسوريا.

وورد في تقرير للمركز نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع الروسية:” قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، خلال اليوم بتوزيع مساعدات إنسانية في خمسة أحياء بمدينه حلب (في حي بن يزيد، وفي مسجد في حي ضهرة عواد، وفي مدارس في أحياء حلب القديمة، وحي صلاح الدين، وأحياء في حلب الجنوبية الجديدة)، وخلال الحملة تم تسليم 3.3 طن خبز على 2500 مواطن”.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم توزيع أي من المساعدات الإنسانية من منظمات دولية أو من قبل دول أخرى خلال هذا اليوم.

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