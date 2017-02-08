هجوم على فندق في الصومال

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، صباح الأربعاء 8 فبراير/شباط، في هجوم استهدف فندقا، في مدينة بوصاصو، بولاية بونتلاند، شمال شرقي الصومال، بحسب شهود عيان.

وذكر شهود العيان أن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى حركة الشباب، اقتحموا الفندق ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة من المهاجمين.

ويرتاد الفندق الذي تعرض للهجوم مسؤولون من ولاية بونتلاند إلى جانب مغتربين.

هذا ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد الصومال فيه انتخابات رئاسية يتنافس فيها 22 مرشحا.

كما شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، الثلاثاء 7 فبراير/شباط، انفجارات يرجح أن تكون قذائف مورتر، وفق ما أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن شهود.

يذكر أن إجراءات أمنية مشددة فرضت عشية الانتخابات في مقديشو من دوريات لجنود مدججين بالسلاح إلى إغلاق المدارس والمحال التجارية والطرق، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وتستعد الصومال لإجراء انتخابات رئاسة أجلت مرات عدة، الأربعاء، بمشاركة عدد قياسي من المرشحين. فبالإضافة إلى الرئيس الحالي حسن الشيخ محمود، الذي يسعى للفوز بالولاية الرئاسية الثانية، يخوض السباق الانتخابي 22 مرشحا آخرون.

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