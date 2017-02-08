ترامب يتهم الديمقراطيين بعرقلة تشكيل الحكومة

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء 8 فبراير/ شباط بأن الديمقراطيين في الكونغرس يعرقلون عملية تشكيل الحكومة بعدم منحهم الثقة لكثيرين ممن يرشحهم لتولي حقائب وزارية مهمة.

وكتب ترامب بهذا الخصوص على حسابه في موقع تويتر” إنه لعار، عدم اكتمال تشكيل مجلس الوزراء لغاية الآن. إنها أطول مدة تأخير في تاريخ البلاد. إنها عرقلة من قبل الديمقراطيين”.

يشار في هذا السياق إلى أن وزير التعليم، بيتس ديفوس، حصل الثلاثاء الماضي على الثقة بشق الأنفس، فقد صوت 50 بـ “نعم” مقابل 50 آخرين بـ”لا” ولكن صوت نائب الرئيس مايك بينس ورئيس الكونغرس والذي يحسب صوته بصوتين حسب لوائح المجلس، قد رجح الكفة لصالح ديفوس .

وقال بينس معلقا على عملية التصويت التي جرت بشأن منح الثقة لوزير التعليم”إنها الحادثة الأولى في تاريخ أمتنا”.

كما وجه نائب الرئيس الأمريكي شكره للجمهوريين في المجلس، قائلا “نحن نشكر رئيس كتلة الأغلبية “ماكونيل” وجميع الجمهوريين في المجلس الذين دعمونا في هذا التصويت المهم”.

يشار إلى أن 6 وزراء فقط حصلوا على الثقة لغاية الآن من أصل 21 وزيرا رشحهم الرئيس ترامب في مناصب سيادية وأخرى مهمة يتوجب منحهم الثقة من قبل الكونغرس وفقا لدستور الولايات المتحدة، أما بقية الوزراء فيأتي قرار تعيينهم من الرئيس مباشرة دون الرجوع للكونغرس.

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