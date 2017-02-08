ملك السعودية يبحث مع رئيس أهم أقاليم روسيا التعاون

وصل رئيس تتارستان أهم أقاليم روسيا، إلى المملكة السعودية في زيارة.

وأبرزت وسائل الإعلام السعودية خبر استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية لرئيس تتارستان، رستم مينخانوف.

وكان ملك السعودية قد استقبل رئيس تتارستان في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض يوم الثلاثاء، ورحب الملك سلمان برئيس تتارستان والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس تتارستان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وعقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات مع رئيس تتارستان.

جرى خلال الجلسة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وحضر الاستقبال والمباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ومسؤولون سعوديون كبار آخرون.

كما حضر من الجانب الروسي ، سفير روسيا لدى المملكة.

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