ترامب يعلن تركيا شريكاً استراتيجياً

أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض اليوم الأربعاء ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ناقش خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في بيان: ” الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن العلاقات الوثيقة و الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتركيا، والتزامهما المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله”.

كما أشار البيت الأبيض في البيان إلى ان: ” الرئيس ترامب، أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لتركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا و حليفا في حلف شمال الأطلسي، ورحب بدور تركيا في محاربة ” داعش”.

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، اجريا أول اتصال هاتفي لمدة 45 دقيقة.

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