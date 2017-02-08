معارض يروري تفاصيل الإفراج عن أسرى ريف اللاذقية

قال المرصد السوري ومسؤول بالمعارضة المسلّحة إن الحكومة السورية وجماعات معارضة تبادلت عشرات السجينات والرهائن، بعضهنّ معهن أطفالهن في محافظة حماة مساء الثلاثاء.وأضاف المرصد أن ممثلي الحكومة والمعارضة تبادلوا 112 شخصاً، بينهم 24 طفلاً ونساء منّ محتجزات منذ سنوات، في بلدة قلعة المضيق التي تسيطر عليها المعارضة بريف حماة.

وقال محمد رشيد المتحدث باسم ميليشيا ” جيش النصر” المعارضة التي تنشط في حماة إن لجنة أهلية تتفاوض على مثل تلك المبادلات مع الحكومة، أشرفت على المبادلة.

وذكر رشيد أن أغلب الرهائن الذين أطلقت المعارضة سراحهم كانوا من محافظة اللاذقية الساحلية وكانوا محتجزين منذ 2013.