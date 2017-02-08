أحرار الشام تفتتح جبهة جديدة

هاجمت ميليشيات أحرار الشام وكتائب صقور الشام مواقع ومقرات تابعة لميليشيا جيش السنة في بلدة ترملا بريف إدلب الجنوبي الشرقي حيث سيطرت القوات المهاجمة على معظم مقرات جيش السنة وصادرت أسلحته ومستودعات الذخيرة التي يمتلكها مع وقوع عدد من الإصابات في صفوف جيش السنة وأسر عدد آخر من عناصره ما أجبرهم على الانسحاب من القرية.

وجاء الهجوم كرد فعل على انضمام جيش السنة إلى هيئة تحرير الشام إلى جانب جبهة النصرة وعدد من الفصائل الأخرى.

في سياق متصل بايعت عدة ميليشيات التشكيل الجديد هيئة تحرير الشام وشملت المبايعات الجديدة كلا من ميليشيا أنصار الشام إحدى أكبر الفصائل المقاتلة في جبهة الساحل وميليشيا بيت المقدس المقاتلة في مدينة جسر الشغور وميليشيا إبراهيم قباني المقاتلة في بلدة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي.

بعد هذه التطورات باتت ميليشيا هيئة تحرير الشام تضم في صفوفها أكبر الميليشيات المسلحة شمالي سوريا حيث أصبحت تشكل قوة عسكرية وبشرية كبيرة تقابلها ميليشيا أحرار الشام وعدد من الفصائل الموالية لها التي رفضت الاندماج مع الهيئة وعلى إثر ذلك اندلعت معارك بين الجانبين لاتزال متواصلة في ريف حلب الغربي وإدلب.

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