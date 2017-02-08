30 نموذج للمختلط

أكد مصادر في اللجنة الرباعية عبر صحيفة “الأخبار”، أن “هناك 30 نموذجاً للمختلط، وكل فريق يرى في أحدها ما يناسب مصالحه”، مشيرة إلى أن “النقاش عاد إلى البحث في طرح قانون التأهيل النسبي على أساس القضاء، مع بعض التعديلات”.

وأوضحت المصادر أن “المستقبل لا يرفضه بالمطلق، لكنه لم يعط جواباً حاسماً في الأمر، علماً بأن حزب الله أبلغ المستقبل رفضه للقانون المختلط”. وعمّا إذا كانت الانتخابات ستجري وفق الستين، لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر “غير وارد لأنه سيسبّب إحراجاً للجميع”، من دون أن تنفي أن يصار الى اعتماده “معدّلاً”، كما دعا رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط.

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