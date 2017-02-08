البنتاغون: لم نرصد تحركا للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها لم ترصد أي “تحركات كبيرة للقوات الروسية” قرب الحدود مع أوكرانيا، معربة عن قلقها بشأن تصعيد التوتر في منطقة دونباس بشرق هذا البلد.

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جيف ديفيس: “يمكنني أن أقول لكم إننا لم نشهد أي تحرك كبير للقوات الروسية يمكن أن يدل على أن ذلك يشكل جزءا من شيء أكبر”، مشيرا إلى أن “اتفاقات مينسك تمثل الطريق الوحيد لتسوية الأزمة بالطرق السلمية”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن طائرة أمريكية دون طيار قامت بجولة استطلاعية قرب خط الجبهة في منطقة دونباس على مدى 11 ساعة ثم عادت إلى قاعدتها في جزيرة الصقلية الإيطالية.

يذكر في هذا السياق أن الطائرة المذكورة قادرة على مراقبة الوضع في كافة الأراضي الخاضعة لسيطرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا وكذلك المناطق الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية الشرقية.

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