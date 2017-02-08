قليموس: مرحلة رئاسة عون واعدة على كل الصعد

شدد رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان قليموس على “أهمية دعم استراليا للبنان لاستعادة سيادته ومواجهة التحديات التي تحدق به وأخطارها المتمثلة بالارهاب التكفيري”.

وأكد خلال لقائه وزيرة الخارجية جولي بيشوب ووزراء ونواب من الحكومة والمعارضة في كانبيرا، ان “الجيش اللبناني والقوى الأمنية تمكنوا من إفشال مخططات الارهابيين وتفكيك خلاياهم بعمليات استباقية ونوعية، وهذا ما يحتم مساندة هذه القوى الشرعية لتستطيع الاستمرار في أداء مهماتها”. ودعا “الحكومة الاوسترالية الى توفير أقصى الدعم للبنان في هذه الاحوال حيث بدأ تحسنا سياسيا ملموسا بعد انتظام عقد السلطة بانتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري تتمثل فيها المروحة الاوسع من القوى السياسية”.

وقدم قليموس للمسؤولين الاوستراليين مذكرة تتضمن “رؤية الرابطة للوضع الكامل في لبنان ومدى ما يمكن ان تساهم به اوستراليا من أجل مساعدة هذا البلد الذي تربطه بأوستراليا علاقات تاريخية وقواسم مشتركة”، شاكرا لها “احتضانها اللبنانيين منذ بداية الهجرة في العام”. وأعرب عن “ارتياحه الكبير للمحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الاوستراليين”.

والتقى قليموس وزير الهجرة بيتر داتون والوزير المساعد مايكل سكر (من أصل لبناني) بالإضافة الى عدد من النواب.

وكان قليموس قد استهل زيارته الى اوستراليا بلقاء مع راعي الأبرشية المارونية المطران انطوان شربل طربيه، في حضور رئيس الرابطة المارونية في اوستراليا باخوس جرجس واعضاء مجلس الرابطة، والنائب الأبرشي العام المونسنيور مارسيلينو يوسف، ورئيسة دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات الاخت إيرين بو غصن، ومستشار المطران طربيه الزميل انور حرب.

وعرض المطران طربيه، بعد ترحيبه بالنقيب قليموس والوفد المرافق، أوضاع الجالية في اوستراليا والوجود الماروني ماضيا وحاضرا، مؤكدا “المكانة التي تحتلها هذه الجالية ومدى وفائها للبلد المضيف الذي وفر لأبنائها فرص العيش الكريم، مع إشارته الى الروابط المتينة التي تشد هؤلاء الى الوطن الأم وإسهامهم في ثباته من خلال المساعدات المستدامة التي يقدمونها لأهلهم”.

ورد النقيب قليموس شاكرا المطران طربيه على استقباله، والرابطة المارونية في اوستراليا على دعوتها، ومثمنا “الدور الذي يضطلع به راعي الأبرشية وطنيا وروحيا واجتماعيا”، وخاطبه قائلا: “أنت الغني بالقيم التي تحمل والتي تجسد الالتزام بلبنان والطائفة المارونية، وتعمل بهدي هذه القيم بتواضع واندفاع، هدفك مع من يحيطون بك من أصحاب الكفايات والرؤية الوطنية الصحيحة إبقاء جسور التواصل مع لبنان قائمة ومنيعة ومثقلة بالمبادرات الخيرة”.

وكانت مداخلة للزميل حرب حول الدور المنتظر من الرابطة المارونية في لبنان، من أجل جمع الموارنة ليس في الوطن الأم فحسب بل في ديار الانتشار. وأشاد بالجهد الذي يبذله المطران طربيه على كل الصعد.

وعقد الحاضرون اجتماع عمل طرحت فيه كل المواضيع التي تتصل بالعلاقات الثنائية اللبنانية – الاوسترالية حاضرا ومستقبلا، وبمجالات التعاون بين الرابطتين على مختلف الصعد ، وخصوصا تلك المتعلقة بتوحيد المواقف والرؤى من المسائل المصيرية الكبرى، ووسائل التنسيق، إضافة الى دعم التجذر في لبنان والإفادة من طاقات الانتشار في اوستراليا لتثبيت المسيحيين في الشرق ولاسيما في وطنهم الأم”.

وبعدما أولم المطران طربيه على شرفه، عقد اجتماع بين النقيب قليموس ورئيس الرابطة المارونية في اوستراليا باخوس جرجس وعدد من اعضائها، جرى خلاله وضع الخطوط الرئيسة لاستراتيجية تعاون وتنسيق بين الرابطتين في جميع المجالات، ولا سيما الوطنية والاجتماعية.

وعقد النقيب قليموس بعد ذلك مؤتمرا صحافيا للاعلام الاثني (الاغترابي) شرح خلاله الوضع في لبنان من مختلف جوانبه، مشيرا الى “مرحلة جديدة برئاسة العماد ميشال عون، وهي مرحلة واعدة على كل الصعد”.

وعن زيارته الى اوستراليا، قال: “بدأنا مشاورات جادة مع اخوتنا في الرابطة المارونية في اوستراليا بهدف التعاون، ونحن جاهدون لايصال هذا التعاون الى مرحلة متقدمة من التكامل والتنسيق، وإن شاء الله سنحقق نتائج ايجابية تكون لمصلحة اللبنانيين عموما والموارنة خصوصا”. ونوه قليموس بأهمية الحضور اللبناني والماروني في اوستراليا، شاكرا لهذا البلد احتضانه لهم، ومؤكدا “وجوب تعميق التعاون في جميع الميادين لمصلحة البلدين”.

وشكر للمطران انطوان شربل طربيه الجهود التي يبذل في رعايته الأبرشية المارونية في اوستراليا، وتعزيز دورها وحضورها”، مثمنا “ما تقوم به الرابطة المارونية في هذا البلد من مبادرات ونشاطات تشعرنا بالثقة والأمل”.

كذلك نوه قليموس خلال المؤتمر بالدور الذي يلعبه “السفير الاوسترالي لدى لبنان غلين مايلز ورئيسة دائرة الهجرة ترايسي مالون”.

وكان رئيس الرابطة المارونية في اوستراليا باخوس جرجس والزميلان انور حرب وسايد مخايل قد رحبوا بالنقيب قليموس والوفد المرافق، وتمنوا لهم التوفيق في زيارتهم في بداية المؤتمر الصحافي.

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