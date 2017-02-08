“درع الفرات” تواجه “الديمقراطية” في ريف حلب

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين “قوات سوريا الديمقراطية” و”داعش” في إطار عملية “غضب الفرات” الهادفة إلى عزل التنظيم في الرقة، حيث تمكنت من إحراز تقدم بمحيط منطقة بئر فواز.

وفي الأثناء، اندلع، الثلاثاء 7 فبراير/شباط، قتال عنيف بين “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الأغلبية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة من جانب والقوات التركية من جانب آخر في ريف حلب الشمالي.

ورافق الاشتباكات قصف مكثف من القوات التركية منذ الساعات الأخيرة من ليل الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، استهدفت مواقع لـ”الديمقراطية” ومناطق سيطرتها، في الشيخ عيسى وتل رفعت ومرعناز ومنغ وعين دقنة.

من جانبها استهدفت “قوات سوريا الديمقراطية”، آليات وتمركزات للقوات التركية، بينما وردت معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الجانبين.

إلى ذلك، أفاد نشطاء بأن تعزيزات للقوات التركية وصلت إلى الأراضي السورية.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا ليلة الأربعاء مكالمة هاتفية أكدا خلالها تصميم أنقرة وواشنطن على مواصلة الحرب معا ضد كافة أشكال الإرهاب، حيث أشادت الولايات المتحدة بالدور التركي والمساهمات التي تقدمها أنقرة ضد تنظيم “داعش”.

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