الجيش السوري يتقدم باتجاه الباب

حقق الجيش السوري مزيدا من التقدم نحو منطقة الباب من المحور الجنوبي الشرقي للمدينة، ليقلص بذلك المسافة إلى الباب لأقل من 5 كم.

وضمن سعيها المتواصل لتطويق منطقة الباب وسد آخر نوافذ تنظيم “داعش” تواصل القوات السورية عمليتها العسكرية التي باشترها في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار نشطاء سوريون إلى أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش وعناصر تنظيم “داعش”، عند الطريق الرئيسي بين منطقة الباب وبقية مناطق سيطرة التنظيم، مؤكدين أن القوات السورية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية معيزيلة بعد سيطرتها على تلة الحوارة ومنطقة المجبل، محققة تقدما أكبر نحو الباب من المحور الجنوبي الشرقي للمدينة.

وأكد النشطاء أن التنظيم أصبح محاصرا وبات من الصعب عليه الانسحاب من الباب، كون معظم الطرق الترابية باتت مرصودة من قوات الجيش والقوى الحليفة له من جهة، ومن قوات “درع الفرات” والقوات التركية من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن قوات “درع الفرات”، فشلت في تثبيت سيطرتها على بلدة بزاعة التي تعد بوابة مدينة الباب الشرقية، وذلك على الرغم من دخولها البلدة مرتين متتاليتين، إلا أن التنظيم دفع بمقاتليه لتنفيذ هجمات معاكسة أسفرت عن استعادته السيطرة على بلدة بزاعة.

من جهتها نشرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القوات السورية سيطرت على قرية العويشة وتلتها وقرية المجبل وتلة الحوارة، كما تمكنت من قطع طريق إمداد التنظيم إلى مدينة تادف.

أما في ريف حلب الجنوبي، فقد جدد الجيش السوري قصفه على مواقع “داعش” وسط اشتباكات عنيفة في محور جبل الشبيث شرق بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي مترافقة مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين.

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