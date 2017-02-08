داعش ينتج أسلحة كيميائية تحوي الخردل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن فحوصا أكدت أن تنظيم “داعش” استخدم مختبرات جامعة الموصل لإنتاج أسلحة كيميائية تحتوي على عنصر الخردل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس إن فحص عينات أخذت من المكان أظهر أن تنظيم “داعش” استخدم المختبرات الجامعية لإنتاج عنصر الخردل، مضيفا أن الإرهابيين استخدموا هذا المسحوق لإنتاج أسلحة كيميائية بدائية.

ولفت ديفيس إلى أن المادة المنتجة لا صلة لها بغاز الخردل الفتاك المستخدم منذ الحرب العالمية الأولى، وأنها “تتسبب بحكة في الجلد، أكثر من كونها قاتلة”.

وأضاف في هذا الصدد قائلا :”ليس لدينا أي مؤشر على أنها أدت فعلا إلى مقتل شخص ما”، ومع هجوم القوات العراقية، “نعتقد أن الإرهابيين نقلوا غالبية منشآت الإنتاج لديهم وأنهم يشغلونها على الأرجح في مكان آخر”.

وكان تنظيم “داعش” سيطر على جامعة الموصل، التي تعد إحدى أهم جامعات العراق، عام 2014. واستعادت القوات العراقية الجامعة الشهر الماضي في إطار تحريرها القسم الشرقي من المدينة.

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