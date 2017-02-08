الجيش: تطبيق LAF Shield أصبح متوفراً على الهواتف

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التعميم الآتي:

“تحيط قيادة الجيش – مديرية التوجيه المواطنين علما،أنها وضعت التطبيق الجديد LAF Shield باللغتين العربية والإنكليزية، ضمن حسابيها على متجري Play Store وApple Store، والذي يعمل على الهواتف الذكية التي تعتمد نظامي تشغيل Android و IOS، وبالتالي يمكنهم تحميل التطبيق الجديد بعد إزالة القديم في حال وجوده.

وتشير القيادة إلى أن المعلومات الخاصة بمستخدمي التطبيق لا يطلع عليها أي طرف ثالث، وتتم عمليات نقلها عبر قنوات آمنة، ولا تخزن إلا بعد أخذ الموافقة بشكل واضح من قبل المستخدم.

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