أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. متى ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غائما جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق مع انفراجات واسعة خلال النهار، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة:طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق مع انفراجات واسعة خلال النهار، أما يوم الجمعة فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 الى 16 درجة، الأرز من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 8 الى 18 درجات.

-الرياح السطحية:جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 و45 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 65كلم/س وما يزيد في الجنوب.

-الإنقشاع:متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 15 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,30 ساعة غروب الشمس: 17,15.

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