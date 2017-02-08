رفض عرض فيلم “مولانا” في لبنان.. والسبب ؟!

قرّرت شركة “صبّاح للإعلام” عدم عرض الفيلم السينمائي “مولانا” في صالات العرض في لبنان بصفتها الجهة المنتجة للعمل، وذلك دفاعاً عن لبنان الحريّة ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصنّاع هذا العمل، إثر القرار الصادر عن إجتماع اللجنة الخاصّة بمُراقبة الأفلام السينمائيّة في بيروت، وصدور قرار حذف 12 دقيقة من فيلم “مولانا” باعتبار أنّها تحتوي تحريضاً يهدف إلى الفتنة الطائفيّة وبثّ التفرقة بين أبناء الصف الواحد وبين أبناء الديانات السماوية.

وقدّمت الشركة كتاب إلتماس إعادة النظر للأمن العام اللبناني في مُحاولة أخيرة تضمّنت شرحاً مُفصّلاً للمشاهد التي طُلب حذفها، كما قُدّمت نسخة عن الكتاب نفسه لمعالي وزير الداخليّة الأستاذ نهاد المشنوق.

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