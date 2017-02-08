أسعار المحروقات إلى..

ارتفعت اليوم أسعار المشتقات النفطية بمعدل 100 ليرة لبنانية لكل صفيحة من البنزين بنوعيه المازوت والديزل اويل وقارورة الغاز.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:

-بنزين 98 اوكتان 24300 ليرة لبنانية.

-بنزين 95 اوكتان 23700 ليرة لبنانية.

-ديزل اويل للمركبات 15000 ليرة لبنانية.

-مازوت احمر 15100 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 15400 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 18700 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار استقرارا الاسبوع المقبل اذا حافظ سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي على الحدود نفسها لهذا الاسبوع اي 55,70 دولارا اميركيا اليوم.

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