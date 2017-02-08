لاجئ سوري في ألمانيا متهم بجريمة حرب

يمثل اليوم لاجئ سوري، مشتبه به في الانتماء لداعش وارتكاب جريمة حرب باغتصاب امرأة في سوريا، أمام قاضي التحقيقات للبت في أمره.

وكان الادعاء العام الألماني أصدر أمرا بالقبض على مواطن سوري يعتقد أنه اغتصب امرأة عند نقطة تفتيش تابعة لتنظيم “داعش” في سوريا.

وأعلن الادعاء العام في مدينة “كارلسروه” الثلاثاء 7 فبراير/شباط أن المشتبه به البالغ من العمر 31 عاما اعتقل في دائرة “فوربومرن – غرايفسفالد” التابعة لولاية “مكلينبورغ فوربومرن” بشرق ألمانيا.

وكانت المرأة تحاول الفرار بأطفالها من المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم، إلا أن الرجل استوقفها عند نقطة التفتيش واقتادها إلى منزل اغتصبها فيه، بحسب التحقيقات.

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