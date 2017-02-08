الأسد يؤكد استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة

أعلن رئيس الوفد البرلماني الروسي بعد مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد أن دمشق مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلي جماعات المعارضة كافة ، مؤكدا على أهمية الدعم العسكري الروسي.

وقال عضو لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع ألكسندر سابلين الذي يرأس الوفد البرلماني إلى دمشق 8 فبراير/شباط، “إنه أعلن أن سوريا مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع جميع ممثلي المعارضة، بما في ذلك المعارضة المسلحة”.

وأكد سابلين أن الرئيس السوري يدعم الجهود الروسية في أستانا ونتائج الاجتماع الأخير للمجموعة المشتركة حول مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال رئيس الوفد البرلماني الروسي إن الأسد أكد أهمية الدعم العسكري الروسي لسوريا وأشار إلى أن إراقة دماء الجنود الروس في سوريا “لا تقدر بأي ثمن”.

وكان الوفد البرلماني الروسي قد عقد الثلاثاء في دمشق لقاء مع أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والعربية والقوانين المالية في مجلس الشعب السوري حول توطيد العلاقات بين البلدين ودفع الحوار الوطني في سوريا.

وأكد سابلين أن “مسألة الدستور يقرها السوريون وهي خاصة بهم واليوم روسيا وسوريا تقاتلان في حرب واحدة ضد الإرهاب”.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشعب علي الصطوف أن موضوع الحوار الوطني في سوريا طرحته دمشق منذ بداية الأزمة انطلاقا من الإيمان المطلق بأهمية الحوار بين السوريين لتجاوز محنتهم.

وبشأن سياسة تركيا أشار الصطوف إلى أن النظام التركي معروف للجانب الروسي، معربا عن أمله بأن تمارس “القيادة الروسية سياسة عاقلة حكيمة وأن يأتي أي تقارب روسي مع تركيا في صالح سوريا نظرا للتحالف بين موسكو ودمشق والوقوف بخندق واحد”.

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