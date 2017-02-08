مجلس الوزراء التأم في بعبدا وهذه أبرز بنود جلسته

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة والنصف في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث المجلس في جدول اعمال ابرز بنوده مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلاله بحث الاوضاع العامة.

هذا، وكان الرئيس عون استقبل صباحا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وتناول اللقاء اوضاع وزارة الداخلية والاتصالات الجارية من اجل اقرار قانون جديد للانتخابات.

وقال الوزير المشنوق: “أن هيئة الاشراف على الانتخابات لن تطرح اليوم ولقائي مع الرئيس عون كان ممتازا”.

وقبيل الجلسة تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير المالية علي حسن خليل: “سأعرض مشروع الموازنة وسأرى كيف سيكون النقاش، وفي الجلسات اللاحقة نغوص في التفاصيل”.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: “نحن مع إدراج سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة”.

وأوضح وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنه “سيكون بحث طويل في الموازنة وهناك الكثير من الملاحظات، وصار الوقت ليضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب”.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: “نحن لسنا مع زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد في المئة”.

ولفت وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أنه “من المبكر الحديث عن ملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة، لاننا ما زلنا في مرحلة عرض هذه الموازنة”

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