5 أحكام للمطبوعات.. بحق من ؟

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبدالله اليوم خمسة أحكام.

الأول في دعوى نقيب الأخبار السابق انطوان البستاني ضد غسان سعود وجريدة الأخبار ممثلة برئيس التحرير والمدير المسؤول ابراهيم الأمين في جرائم قدح وذم وتحقير ونسبة جرائم من خلال ما نشر في الصحيقة بتاريخ 8/6/2015 بتوقيع غسان سعود. وقضى الحكم بتغريم سعود مبلغ ثلاثة ملايين ليرة وإلزامه دفع مبلغ الف ليرة للمدعي كتعويض رمزي عن الأضرار التي لحقت به.

الحكم الثاني، في دعوى كل من هاني الشبطي وفيصل سعد كبي ضد جريدة الأخبار ممثلة بشركة أخبار بيروت والمديرالمسؤول نادر صباغ وضد فداء عيتاني وابراهيم الأمين في جرائم جرم نشر ما يتعلق بقضية لا تزال عالقة أمام المحكمة في تاريخ 9/10/2007. وقضى الحكم بتغريم فداء عيتاني مبلغ ثلاثة ملايين ليرة وإعلان براءة المدعى عليهم الآخرين.

الحكم الثالث في دعوى النائب عقاب صقر ضد الفلسطيني انور رجا في جرائم القدح والذم والتحقير في تاريخ 4/10 و10/4/2010 وقضى الحكم بتغريمه مبلغ ستة ملايين ليرة وإلزامه أن يدفع مبلغ الف ليرة للمدعي كتعويض معنوي,

الحكم الرابع في دعوى المقدم نبيل الحلبي ضد شركة أخبار بيروت ممثلة برئيس مجلس إدارتها ابراهيم الأمين في جرائم قدح وذك وتشهير من خلال ما ورد في الصحيفة في تاريخ 26/9/2013. وقضى الحكم بإعلان براءة الشركة المدعى عليها وابراهيم الأمين.

الحكم الخامس في دعوى الدكتور سمير جعجع ضد مصطفى حمدان وشركة تلفزيون الجديد ممثلة برئيس مجلس الإدارة تحسين خياط ومديرة الأخبار والبرامج السياسية مريم البسام في جرائم القدح والذم والتحقير من خلال ما ورد على لسان حمدان في برنامج الحدث على شاشة الجديد في تاريخ 1/7/2013. وقضى الحكم بتغريم حمدان دفع مبلغ ستة ملايين ليرة وإلزامه دفع مبلغ الف ليرة كتعويض رمزي للمدعي وإعلان براءة شركة الجديد ومريم البسام.

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