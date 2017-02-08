في ريف درعا.. “الموك” تأمر بـ “انقلاب” في ميليشيا “جبهة ثوار سورية”

أكدت مصادر ميدانية أن صراعا داخليا بين قيادات ميليشيا “جبهة ثوار سورية” المرتبطة بغرفة عمليات الموك هو السبب الرئيس بالإطاحة بزعيمها “قاسم نجم”، الذي حاول الانفراد بمبلغ مليون دولار منحت للميليشيات خلال المراحل الماضية مقابل شن عمليات هجومية ضد الجيش السوري والمشاركة بقتال تنظيم داعش في منطقة “حوض اليرموك” بريف درعا الغربي.

وبحسب المصادر نفسها فإن الزعيم الجديد “أبو زين الخالدي” هو قائد “الانقلاب” الذي أطاح بـ “قاسم نجم” وعددا آخر من قيادات الميليشيا، الذي يعتقد بأنه اعتقل بأوامر من غرفة عمليات الموك ونقل إلى داخل الأراضي الأردنية، في حين تسلم “الخالدي” المهام المالية والعسكرية كاملة، ومن المنتظر أن يطلق “حملة اعتقالات” بحق أنصار “قاسم نجم” خلال الساعات القادمة إذا لم يقوموا بالتوقيع على تعهدات خطية بـ “الولاء” للقيادة الجديدة.

وتنتشر ميليشيا “جبهة ثوار سورية” المنسوبة لـ “الجيش الحر” والمرتبطة بشكل وثيق مع جبهة النصرة في كل من “تل الحارة – تل الجموع – تل المال – عقربا – الطيحة” وجميعها مناطق تقع بالريف الشمالي لمحافظة درعا، وتتاخم مناطق وجود جبهة النصرة بالقرب من شريط الفصل بين أراضي الجولان السوري المحتل والمحرر.

يشار إلى أن الميليشيا التي تأسست في العام 2014، كانت قد خسرت قائدها العام الأسبق “أبو حمزة النعيمي” نتيجة لاستهداف أحد مقراتهم في مدينة “الحارة” بريف درعا في آذار من العام الماضي، وقتل حينها ما يزيد عن 50 من عناصر الميليشيا في عملية نسبت إلى تنظيم داعش.

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