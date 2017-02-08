داعش يصبح “لطيف” فجأة! أسلوب جديد لتحفيز عناصره على القتال

أفادت مصادر أهلية أن تنظيم داعش يقوم بتحفيز عناصره الإنغماسيين من خلال توزيع مبالغ مالية عليهم بالدولار الأمريكي.

وأكدت المصادر أن تنظيم داعش قدم مبلغ 150 دولار أمريكي لكل عنصر إنغماسي في بلدة مركدا بالحسكة أخر وذلك لتحفيزهم على تنفيذ العمليات الإنغماسية، وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإعادة كسب عناصره بعد أن حاول العشرات منهم الفرار من البلدة إلى خارج مناطق سيطرة التنظيم والانشقاق عنه.

بلدة مركدا الخاضعة لسيطرة تنظيم ‹داعش› شهدت خلال الأيام الماضىة سلسلة اعتقالات نفذها التنظيم في صفوف عناصره بتهمة محاولة الانشقاق والفرار.

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