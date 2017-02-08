فنيش: موضوع سلسلة الرتب مطروح في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة

8 فبراير, 2017 - 1:24 مساءً
8 فبراير, 2017
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