هذه مقررات مجلس الوزراء..

أكد وزير الإعلام ملحم رياشي أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة إلى مصر والأردن بإطار إعادة التواصل مع الدول العربية للبحث بالتعاون الثنائي.

وخلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أوضح أن “عون قال بأن الحديث يدور عن إنشاء أماكن أمنة في سوريا والأمر صعب لأن المعنيين غير موافقين أن تكون بإشراف الأمم المتحدة”.

وأوضح أنه سيتم تفعيل دور اللجان النيابية المشتركة وعلى الوزراء أن يتابعوا مع نظرائهم السعوديين تنفيذ ما اتفق عليه في زيارة عون إلى السعودية، لافتا إلى أن السعودية هي الداعمة الأولى للاعتدال ونحن متوفقون على هذه المواضيع.

وأكد أن الحكومة ستبدأ درس موازنة 2017 وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري واطلع المجلس على زيارة ثامر السبهان الذي أكد أنه سيتم إزالة الحظر الذي كان قائماً.

ولفت إلى أنه في ما خص موضوع النازحين علينا أن ننظر على ما يمكن أن نحصل عليه من المجتمع الدولي وندرس الامر مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ونطلب من سائر الوزراء التعاون معه.

وأكد سنتابع وضع البرامج الخاصة لإنماء كافة المناطق اللبنانية، مشيرا إلى أن “عون ختم بالقول أن وزير المالية سيشرح لنا الخطوط العريضة للموازنة وسنحتاج إلى جلسات عدة لدراستها”.

وأوضح أنه رفعت الجلسة إلى الأربعاء المقبل بجلستين متتاليتين لمتابعة موضوع الموازنة، لافتا إلى أن “الرئيس عون طلب إقامة جلسات يومية من أجل قانون الانتخاب”، مشيرا إلى أن هناك عدة لجان تدرس قوانين كل المكونات اللبنانية للتوصل غلى توافق حول قانون جامع”.

وردا على سؤال حول تلفزيون لبنان، أشار إلى أن شهر شباط هو شهر تلفزيون لبنان وهناك تعيين لمجلس إدارة جديد، مشددا على أنه لا يداوي بالمراهم.

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