كيف ستكون طقوس وداع ملك تايلاند؟

تجمّع عمال في العاصمة التايلاندية بانكوك لتزيين كل بوصة في عربة ستقل الملك بوميبون ادولياديج في رحلته الأخيرة.

يذكر أنَّ هذه العربة التي استغر العمل بها أشهر مصنّعة من الخشب وتزين بالذهب والمرايا وتزن 13.7 طن، ويبلغ طولها 18 مترا وارتفاعها 11.2 متراً وعرضها 4.8 متر.

ويجرّ العربة 216 رجلاً، وستُحمل الجرة المزخرفة التي تضم رفات الملك إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة ساناملوانج خارج القصر الملكي.

وكان قد توفي الملك يوم 13 أكتوبر بعد أن أمضى سبعة عقود على العرش، مما أدخل البلاد في حالة حداد تستمر بالنسبة للعديد من التايلانديين لمدة عام. ولم يتحدد بعد موعد حرق جثمانه، لكن ذلك لن يحدث قبل أكتوبر.

وبحسب معتقدات الكثير من التايلدنيين فإن العربة التي تعرف باسم “النصر العظيم” ستعيد الملك إلى الجنة.

وبدأت أعمال صيانتها في يناير، ومن المقررأن تستكمل بحلول سبتمبر.

بنيت هذه العربة عام 1795 في عهد الملك راما الأول لغرض حرق والده.

والملك بوميبون هو راما التاسع في أسرة تشاكري، وخلفه ابنه الملك ماها فاجيرالونجكورن أو راما العاشر.

واستخدمت العربة 25 مرة كان أحدثها عام 2012 لنقل جثمان الأميرة الراحلة بيجاراتانا راجاسودا ابنه عم الملك.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

