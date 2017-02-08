مجموعة إرهابية وخلايا نائمة بقبضة الأمن العام

أوضحت المديرية العامة للأمن العام أنه تداولت وسائل الإعلام أنه في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة اللبناني (م.ص) والفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) لإنتمائهما إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة أشخاص للإلتحاق بصفوفه.

وبنتيجة التحقيق معهما إعترف اللبناني (م.ص) بالتواصل مع قيادات في تنظيم إرهابي في سوريا ومحاولة المغادرة إليها للإلتحاق بصفوفه بتسهيل من الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) عبر أشخاص متواجدين في مخيم عين الحلوة. وأنه أقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الأمنية التي تمر في وسط بيروت بالتنسيق مع شقيقه (ح.ص) المنتمي إلى التنظيم الإرهابي والفلسطيني المذكور تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية.

وأوضحت أنه اعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) بإقدامه على محاولة تسهيل مغادرة اللبناني (م.ص) إلى سوريا والطلب منه معلومات عن بعض الشخصيات المتواجدة في وسط بيروت مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحارية ، الى جانب تجنيد العديد من الاشخاص لصالح التنظيم الارهابي وتسهيل انتقالهم الى سوريا بالتنسيق مع كل من الارهابيين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ( ز.أ) ، ( ز.ك) و (ب.ح) . وبعد انتهاء التحقيق معهما ، أحيلا الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين .

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