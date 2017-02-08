الوفد الروسي: الأسد في أحسن حال

أعلن عضو الوفد البرلماني الروسي ألكسندر يوشينكو بعد مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد أن الأخير كان متحمسا وبحالة صحية ممتازة أثناء المباحثات في دمشق.

وقال يوشينكو، وهو نائب في مجلس الدوما الروسي، للصحفيين الأربعاء 8 فبراير/شباط، إن “كل الأنباء التي تناقلها بعض وسائل الإعلام سابقا حول مرضه، بحسب زعمها، ما هي إلا شائعات لا تقوم على أي أساس على الإطلاق”.

من جهته قال رئيس الوفد البرلماني الروسي دميتري سابلين إن الاجتماع الأخير هو الرابع الذي التقى فيه الرئيس السوري مع برلمانيين روس، واصفا إياها بالأكثر استمرارا ودفئا وصراحة.

وكان بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية تحدث في وقت سابق عن تدهور ملحوظ لحالة بشار الأسد الصحية، وقالت مواقع إخبارية إن الرئيس السوري تلقى علاج في مشفى “الشامي” في دمشق، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن الأسد نقل إلى المستشفى التابع للجامعة الأمريكية في بيروت.

وعادت الإشاعات لتطال صحة الرئيس السوري حيث أعلنت مواقع معارضة صحة إشاعة إصابة الرئيس السوري بجلطة دماغية استناداً لفيديو لقائه الوفد البرلماني البلجيكي والذي من خلاله لم يحرك الرئيس السوري يده اليسرى فاعتبروا انه دليل قاطع على إصابة الرئيس السوري!.

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