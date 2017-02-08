“حماس” تتوعد إسرائيل بالرد

بثت حركة “حماس” مقطع فيديو دعائيا جديدا على شبكة الإنترنت، تهدد فيه بشن هجوم صاروخي على مدن إسرائيلية، وذلك ردا على القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع.

ويظهر في مقطع الفيديو وهو عبارة عن فيلم قصير للرسوم المتحركة، تبلغ مدته ثلاث دقائق، انفجارات فوق القدس وتل آبيب ومدن أخرى، وصوت يقول “نتعهد بأن تصل الصواريخ إلى أي مكان تواجدوا فيه”.

وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية مقطع الفيديو صباح الأربعاء 8 فبراير/شباط، بعدما انتشر على مواقع الإنترنت مساء الثلاثاء.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت 19 هجوما جويا على مواقع حركة “حماس” في قطاع غزة الإثنين 6 فبراير/شباط، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون صاروخا على جنوب إسرائيل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “حماس” تستخدم مثل هذه اللقطات المصورة خلال الحرب لمنع إسرائيل من شن عمليات عسكرية في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة الحركة منذ 2007.

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