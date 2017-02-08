ماذا قال الجميل لـ”السبهان”.. ؟!

قال رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل أنه يتمنى أن تؤدي العلاقة المستجدة وإعادة العمل بين لبنان والدول الخليجية وخاصة السعودية إلى نتائج إيجابية وفتح الأبواب أمام كل العرب لزيارة لبنان وهذا الأمر سيساهم في الصيف المقبل في انعاش الاقتصاد اللبناني.

وخلال استقباله الموفد السعودي وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، قال “إننا مرتاحون لعودة الزيارات المتبادلة ولعودة المياه إلى مجاريها، ولبنان لا يجب أن يكون فريق في النزاع الإقليمي”.

وشدد على أنه يجب أن يكون لبنان في مكان محايد عن كل أزمة المنطقة، ويجب الاستمرار في انفتاحنا والابتعاد عن الصراع في المنطقة.

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