الباب أمرها محسوم.. مثلها دير الزور

تابع الجيش السوري تقدمه بريف حلب باتجاه بلدة الباب حيث سيطر على قرية طومان بريف حلب الشرقي إثر اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الارهابي.

وفي الجهة الأخرى من محيط مدينة الباب سيطرت فصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” على منطقة “الجبل” و”المشفى”، بينما أفادت مصادر ميدانية عن تراجع الحر عقب تفجير تنظيم داعش لسيارة مفخخة استهدفت الجيش التركي وميليشيات الحر في المنطقة.

إلى ذلك استهدفت الطائرات الحربية السورية تجمعات مسلحي تنظيم داعش في محيط منطقة “المقابر” و”سرية جنيد” و”لواء التأمين” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي ريف الرقة وقعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي “قوات سوريا الديمقراطية” ومسلحي تنظيم داعش على جبهات قرى “السويدية والوديان وحمارين” في ريف الرقة الغربي لدى محاولة “التنظيم” التقدم باتجاه هذه القرى.

وأفاد ” المرصد المعارض ” أن مسلحين مجهولين اختطفوا رجلاً قرب بلدة “طفس” في ريف درعا الشمالي وقاموا بقتله وإلقائه في منطقة “الشمري” غربي بلدة “طفس”.

في سياق متصل تحدثت مواقع كردية عن استيلاء الجيش التركي على مساحة 70 هكتاراً من الأراضي التابعة لمنطقة المالكية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي وذلك في إطار بناء الجدار الفاصل بين الحدود السورية التركية.

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