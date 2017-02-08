الميليشيات المسلحة تستهدف المدنيين في ريف السويداء

استشهد شخصان بنيران الميليشيات المسلحة على طريق شهبا-اللوا في منطقة كوع حدر بريف السويداء الشمالي.

مصدر ميداني للحدث نيوز أفاد بأن مجموعة من الميليشيات المسلحة أطلقت النار على إحدى السيارات العابرة على طريق الشهبا الكوع مما أدى إلى استشهاد شخصين متأثرين بإصابتهما”.

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات المسلحة ولأكثر من مرة قامت باستهداف المدنيين في منطقة كوع حدر والطريق المحاذية لهضبة اللجاة حيث أطلقت في تشرين الثاني الماضي النار على سيارة إسعاف خلال قيامها بنقل مريض من بلدة لاهثة واختطفت السائق والممرض واقتادتهما الى جهة مجهولة ليتم اطلاقهما لاحقا بفديات مالية كبيرة.

هذا وتعمل وحدات من الجيش السوري ومجموعات الدفاع الشعبية المتواجدة في المنطقة على إحباط المحاولات المتكررة لتسلل الإرهابيين من وإلى اللجاة باتجاه البادية الشرقية ومنعهم من استغلالها في تهريب الاسلحة والذخائر.

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