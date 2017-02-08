ولايتي: ندعم أي حوار لحل الأزمة السورية لكن بشرط..

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن سورية انتصرت في حربها ضد الإرهاب وداعميه وهي تشارك الآن في الحوار والمحادثات لحل الأزمة فيها من موقع المنتصر.

وأوضح ولايتي في تصريح له أن إيران تدعم اي اتفاق لوقف الأعمال القتالية وبدء حوار لحل الأزمة في سورية بشرط أن يقر بحقوق الشعب السوري وحكومته الشرعية.

وشدد ولايتي على ضرورة وقف أي تدخلات خارجية في شؤون سورية الداخلية معتبرا أن هذا الأمر من مسؤولية الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

من جهته أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإيراني علاء الدين بروجردي أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كبرى في تعاطيها مع الأزمات الإقليمية وخاصة الأزمة في سورية موضحا أن إيران تؤمن بحل هذه الأزمة عبر الحوار ومن خلال تعاون جميع السوريين ودون تدخل الدول الأجنبية.

وأشار بروجردي خلال استقباله رئيس لجنة الانتخابات واللوائح في البرلمان الألماني يوهان وادة فول في طهران إلى تفشي التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم لافتا إلى أن إيران ترحب بأي تعاون ومبادرة وتوجه مبني على المكافحة الجدية والحقيقية للارهاب.

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