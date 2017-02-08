أوليانوف: تحقيقات استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا مشكوك بمصداقيتها

أكد ميخائيل أوليانوف مدير إدارة الحد من انتشار الأسلحة والسيطرة عليها في وزارة الخارجية الروسية اليوم أن التحقيق الذي أجرته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في سورية والعراق لم يكن فعالا واعتمد على شهادات مشكوك في مصداقيتها.

.وقال أوليانوف “بصراحة توقعنا عملا أكثر فاعلية من المنظمة في هذا الاتجاه ولكن للأسف فإن هذه التوقعات لم تتحقق “موضحا” أن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة نفذت أنشطتها بهذا الشأن خلال السنوات الماضية عن بعد معتمدة فقط على معلومات قدمها شهود خلال مقابلات معهم”.

هذا وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد طالبت في رسالتين متطابقتين إلى للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها إلى سورية للتحقيق في العديد من الحالات التي استخدمت فيها التنظيمات الإرهابية الأسلحة الكيميائية والتزام مبدأي الشفافية والنزاهة في التحقيق والبعد عن التسييس لأن إخفاء الحقائق وتزويرها واعتماد القرارات تحت وسائل التهديد والوعيد والابتزاز لن يجنب البشرية كوارث استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل الإرهابيين.

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