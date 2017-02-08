زلزال يضرب جنوب محافظة سيستان وبلوجستان

قال مدير عام مكتب ادارة الطواريء في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد رضا اربابي ان زلزالاً بقوه 5.4 درجات علي مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين ايران وباكستان في عمق 20 كيلومترا تحت الارض في هذه المحافظة.

وأضاف اربابي عصر اليوم الأربعاء أن هذا الزلزال وقع في الساعة 14:32 من بعد ظهر اليوم الأربعاء في المنطقة التي تبعد 221 كيلومترا عن مدينه بيشين و253 كيلومتراً عن مدينة نغور بمحافظة سيستان وبلوجستان في بحر عمان وباكستان.

ولم ترد لحد الآن تقارير عن وقوع خسائر محتملة في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال.

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