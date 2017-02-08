مصدر ميداني: شهيدان وأربعون جريحاً حصيلة أولية لقذائف الميليشيات المسلحة على حي الحمدانية  في حلب

8 فبراير, 2017 - 3:25 مساءً
8 فبراير, 2017
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