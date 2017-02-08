هذا ما صرحته تركيا حول العمليات العسكرية في الباب

وأكد كالن أن هناك مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة أصبحوا بالفعل داخل مدينة الباب وسيستعدون لعملية محتملة في الرقة.

وأشار كالن إلى أن تركيا قدمت خطة مفصلة لإخراج تنظيم “داعش” الإرهابي خارج مدينة الرقة، معقله في سوريا، وأن المناقشات تجرى حاليا حولها.

وذكر المتحدث باسم الرئيس التركي أنه كان هناك تنسيق أفضل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للضربات الجوية في سوريا خلال العشرة أيام الماضية، وأن أولوية أنقرة كانت إنشاء منطقة آمنة على خط المدن السورية إعزاز — جرابلس.